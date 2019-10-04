آبل تطلق iPhone SE في هذا الموعد

أعلن مينج تشي كو "Ming-Chi Kuo"، المحلل وصاحب التسريبات الشهير، أن شركة آبل ستطلق الجيل القادم من هاتف آيفون إس إي 2 "iPhone SE 2" في أوائل العام القادم 2020.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يتوقع كو أن هاتف "SE 2" الجديد سيكون أقل سعرًا من هواتف آيفون السابقة، بسبب تصميم الهاتف وسيأتي الهاتف بمواصفات داخلية محسنة وتكلفة منخفضة، ويشمل معالج A13 وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، سيشبه تصميم الهاتف آيفون 8.



ولم يذكر كو السعر المقرر للهاتف الجديد، ولكن أشار إلى أن آيفون إس إي الحالي، والذي أوقفت شركة آبل بيعه، كان يبلغ سعره 349 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وبالنسبة لسلسلة آيفون 11 الجديدة بسعر 449 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.



ويتوافق موعد الإعلان عن هاتف "آيفون إس إي" الذي ذكره المحلل كو مع ما نشرته سابقًا صحيفة "Nikkei"، والتى توقعت أن تطلق آبل خلال ربيع 2020 هاتف آيفون أرخص سعرًا، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس 4.7 بوصة، وميزة Touch ID، ويعد iPhone SE 2 شبيهًا لهاتف آيفون 8، ولكن بنفس سرعة iPhone 11.