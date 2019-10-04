مصرع عاملين سقطا من فوق نخلتين أثناء جمع البلح بسوهاج

لقي مزارعان مصرعهما عقب سقوطهما من فوق نخلتين في واقعتين منفصلتين بمدينتي طما والمراغة أثناء جمعهما ثمار البلح، تم نقل الجثتين للمستشفيات المركزية، وأخطرت النيابة العامة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي طما بوصول "علي.ص" 69 عاما مزارع ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة بسؤال نجله "صديق.ع.ص" 44 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية لجمع ثمار البلح، إنزلقت قدمه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.



كما وصل لمستشفي المراغة "شوقي.هـ.ع" 67 عاما مزارع ويقيم بناحية الشيخ شبل "جثة هامدة" ، وبسؤال نجله رجب، 41 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية إنزلقت قدمه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية،ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.



حررت المحاضر اللازمة وأخطر النيابة العامة وصرحت بدفن الجثتين.





