عارية أمام أبراج الكويت.. الأمن يبحث عن فتاة بسبب فيديو 4 ثوان

أثارت فتاة وافدة موجة من الغضب الشديد في الكويت، بعدما قامت بخلع ملابسها أمام أحد أشهر معالم الكويت حول العالم، وهي أبراج الكويت.





وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو مدته 4 ثوانٍ لفتاة وافدة، لم يستدل على جنسيتها، وهي تقوم بنزاع ملابسها أمام أبراج الكويت، دون معرفة سبب إقدامها على هذا الفعل.





وبحسب الصحافة المحلية، فإن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغا بشأن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة وهي ترتدي البكيني بعد أن خلعت رداءها الشفاف، كما ذكرت «روسيا اليوم».





فيما نقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن مصدر أمني تابع لمديرية أمن محافظة العاصمة الكويتية قوله إن عمليات وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغ بشأن قيام فتاة، يرجح أنها أوروبية، بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها، وتظهر بالمايوه البكيني على الأرجح فجرا أمام أبراج الكويت.





وأشارت الصحيفة الكويتية على لسان مصدرها الأمني أن الي دوريات العاصمة لم تتعامل مع الواقعة نظرا لعدم ورود بلاغ ضد الفتاة.





وأكد المصدر الأمني أن ما قامت به الفتاة فعل فاضح، مرجحا أن تقوم إدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة، خصوصا أن هذه الأبراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت.