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ديني

خطيب الحرم النبوي: اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يرضى الله عنك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:31 م
خطبة الجمعة من المسجد
خطبة الجمعة من المسجد النبوي
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم, إمام وخطيب المسجد النبوي، إن اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه جل وعلا.

واستشهد «القاسم» خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجات» , وكما أن الله يحب طهارة الباطن فهو يرضى عن طهارة الظاهر , فقال–صلى الله عليه وسلم-: « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» .

وأكد أن الفوز كله في التمسك بالدين وهو الجالب لرضا الله ومن لزم ما يرضى الله رضي عنه وأرضاه , وإذا التمس العبد رضا ربه وآثره على كل ما سواه فإن الله يرضى عنه ويُرضي عنه الناس , ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

وأشار إلى أن من رضي الله عنه أكرمه بنعيم في الجنة , قال تعالى «لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ » , والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

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