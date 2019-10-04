أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة وكذلك غيابه عن مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز لإصابته بشد خفيف.



وانتظم أوباما في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.



ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.



