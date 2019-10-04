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رياضة

أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:18 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
شهدت تدريبات الفريق الأول مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة وكذلك غيابه عن مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز لإصابته بشد خفيف.

وانتظم أوباما في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.

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