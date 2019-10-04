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أخبار البلد

فيديوهات جديدة من القوات المسلحة بمناسبة 46 عاما على نصر أكتوبر العظيم.. شاهد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، سلسلة من البروموهات بمناسبة مرور 46 عامًا على نصر السادس من أكتوبر.

تحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.

حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.
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