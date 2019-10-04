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مرأة

دومينيك حوراني تبهر متابعيها بإطلالة كاجول

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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قسم المرأه
نشرت دومينيك حوراني صورة جديدة لها جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية وجذابة وعلقت على الصورة قائلة " أسعد من الطبيعة".

وظهرت دومينيك حوراني بـ هوت شورت جينز وتيشرت أبيض برسمة جمجمة وانتعلت حذاء رياضي باللون البيبي بلو، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واختارت ساعة يد وخاتم مع نضارة شمس عصرية مما يضيف جمالاً لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب مناسب لبشرتها البرونزية مع روج روز وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو ، واعتمدت فى تسريحة شعرها على الكحكة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها...

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