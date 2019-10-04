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محافظات

ولد ومات في أكتوبر .. ما لا تعرفه عن البطل الشاعر محمد محجوب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:18 م
البطل الشاعر محمد
البطل الشاعر محمد محجوب
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صدى البلد
محمد أحمد محجوب شاعر وأديب مصري معاصر ولد فى قرية الصوافنة اطسا الفيوم مصر فى 8/10/1952 ، وحصل على شعادته من معهد بصريات القاهرة 1970.

عمل فى مهنة فنى معمل بالصحة والتأمين الصحى، وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة نادى أدب اطسا بالفيوم، شارك فى كثير من الندوات والمهرجانات والمؤتمرات الأدبية، حصل على جوائز وشهادات تقدير، نشرت أعماله فى الصحف والمجلات، نشرت أيضا على مواقع كثيرة على النت، له موقع ومدونة وقناة وصفحات على النت، أبو الشعراء: وليد محجوب ، وفاء محجوب ، أحمد محجوب.

- عرضت له إذاعة البرنامج العام المصرية قصة حلم العاصفة تمثيلية فى برنامج من الحياة 1977.
- عرضت له القناة الأولى المصرية حلقة من برنامج أهل بلدى 2016 كفيلم تسجيلى عن حياته.

- صدر له:
- ديوان شعر رمز لمصر 2001
- رواية ثلاثية بريق فى الظلام 2007
- ديوان شعر نبضات دافئة 2009
- ولد فى أكتوبر وشارك فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وكان من مصابى اكتوبر

مات فى 6 أكتوبر 2016 ليلة الجمعة بالمستشفى وكان مريضا وهو يصلى العشاء إماما ببعض المرضى، ودفن بعد صلاة الجمعة، رحمة الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.
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