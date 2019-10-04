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رياضة

الغندور يترقب .. أزمة الـ 9 تثير بلبلة بين الحكام وعصام عبدالفتاح

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:59 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن أزمة الـ 9 حكام الذين جرى فى السابق إحالتهم إلى لجنة الإنضباط فى الجبلاية أثارت أزمة داخل لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور.

وجاءت إحالة الحكام التسعة إلى لجنة الانضباط بقرار من الرئيس السابق للجنة الرئيسية للحكام بسبب الهجوم الضارى من جانبهم على سياسات عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق قبل تقديمه الاستقالة بعد خروج منتخب مصر الوطنى من نهائيات أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 داعى الهجوم الضارى من جانبهم عليه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

قال المصدر ذاته إن قضاة الملاعب استبشروا خيرا بقدوم جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام وتم إثارة ملف العفو عن الـ 9 حكام الذين تم إحالتهم فى السابق إلى لجنة الانضباط مجددا تمهيدا لإنهائه برمته.

أضاف: الغندور الكبير رهن العفو عن الـ 9 حكام وإغلاق ملف الأزمة بموافقة عصام عبدالفتاح الرئيس السابق للجنة الحكام قبل إصدار أى قرار رسمي ويتم اعتماده من اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

لفت إلى أن عصام عبدالفتاح قبل سفره إلى الإمارات للمشاركة محاضرا فى معسكر المحاضرين المقرر انطلاقه غدا السبت تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اشترط عقد جلسة وتقديم اعتذارا علنيا من جانب الـ 9 حكام من أجل العفو عنهم وإغلاق ملف الأزمة الأمر الذي أثار حفيظة قضاة الملاعب المحالين إلى لجنة الإنضباط واصفين إياه بالتعنت تجاههم وأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة التى لم تجد صدى أو استجابة فى ذلك الوقت.

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