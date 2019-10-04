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أخبار العالم

رئيس جنوب السودان يؤكد لرئيس الأركان السوداني ضرورة تطوير العلاقات

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:52 م
سلفاكير
سلفاكير
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أ ش أ
أكد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، خلال لقائه في جوبا، مع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة السودانية المكلف، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حسب بيان للقوات المسلحة السودانية، إن الرئيس سلفاكير ميارديت بارك ما تم التوصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن رئيس جنوب السودان أكد ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان.

وشارك الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، التي استضافتها جوبا أمس وأول من أمس.
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