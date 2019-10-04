رجل يجبر كلبه المفترس على نهش وجه أخر حتى الموت بالعبور.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يقال إنه صُوّر بمنطقة العبور، لرجل يدفع كلبا شرسا على نهش وقتل كلب مربوط في مشهد مرعب وغير آدمي.



ويوضح الفيديو المتداول، كلبا شرسا مربوطا بسلسلة وهو ينهش وجه وجسد كلب اخر ربط أمام الكلب المفترس الذي ظل ينهش في جسده حتى أزهقت روحه.



وندد رواد التواصل بهذا الحادث وطالبوا بالإسراع في محاسبة المتسبب في هذه الجريمة البشعة.



وأوضح رواد التواصل إن هذه الواقعة حدث في مدينة العبور منطقة 800 متر،شارع اللوادر قطعة 5 بلوك 11003.









