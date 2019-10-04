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توك شو

الربع جنيه نجيب بيه برسيم ليكم في تركيا.. سيدة مصرية تقصف جبهة مذيع قناة مكملين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:49 م
سيدة مصرية تقصف جبهة
سيدة مصرية تقصف جبهة مذيع قناة مكملين
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قسم التوك شو
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مداخلة هاتفية لسيدة مصرية تدعى أم نور على قناة "مكملين" الإخوانية، وسخرت من جماعة الإخوان المتواجدين في تركيا.

وخدعت السيدة المصرية المذيع بعد سخريته من تخفيض الوقود ربع جنيه، قائلة: "فعلا الربع جنيه ميجبش أي حاجة ولا حتى لبانة"، ليقاطعها المذيع، قائلًا: "يعني مينفعش أشم بيه حتى من عند بتاع الطعمية"، لترد عليه السيدة المصرية، ساخرة: "بس هو ممكن نجيب به حاجة واحدة بس.. عارف إيه نجيب به شوية برسيم ليكم في تركيا تاكلوهم"، ليقطع المذيع الاتصال على السيدة المصرية.

ويذكر أن وزارة البترول قد أعلنت عن تخفيض أسعار كافة أنواع الوقود بقيمة 25 قرشا، وذلك وفقا لتوصيات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
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