ميدو: الزمالك لم يهدد مرمانا.. فيديو

أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، بلاعبيه وذلك على ضوء الخسارة أمام الزمالك بالدوري.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "كل الشكر للاعبي المقاصة، نفذوا طريقة اللعب بشكل جيد".



وتابع ، الزمالك استغل فتح الخطوط، ولكننا استطعنا ان نغلق المساحات أمام مفاتيح لعبهم، ولذلك لم نشعر بخطورة لاعبي الأبيض أمامنا.



وأتم كلماته: "كان ينقصنا فقط "شجاعة" احراز الهدف أرى أن هناك إيجابيات كثيرة خرجنا بها من المباراة رغم الخسارة".

