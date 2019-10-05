دخلوه بالأحذية والكلاب البوليسية.. الجاليات المسلمة تدين اعتداء شرطة هولندا على مسجد.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطعًا مصورًا ظهر فيه انتهاك شرطة روتردام بهولندا، حرمة مسجد فى مدينة روتردام بالدخول الى ساحة المسجد بالأحذية ومعهم كلبا بوليسيا.



وأعلنت الجاليات الإسلامية في هولندا إدانتها للاعتداء الصارخ والمخالفة القانونية"بحسب تعبيرها" لما ارتكتبته الشرطة وإطلاق الكلب على أحد المصلين الذى نهش كافة أنحاء جسده والتعدي بالضرب بوحشية على أحد رواد المسجد وإطلاق الكلب عليه وتمزق جسده.



وأشارت الجاليات في بيان لها أنه حتى لو كان المصلي مطلوب القبض عليه، فإن هناك طرقًا قانونية محترمة تتبعها الدول المقدمة .



وطالبت الجاليات الاسلامية بهولندا في بيانها بمحاسبة عمدة روتردام باعتباره قائد الشرطة والمسؤول الأول عن إداراتها وتقديمه اعتذارًا رسميًا للمسلمين، ومنع اقتحام حرمة المساجد في هولندا، مشيرة إلى ضرورة إصدار بيان رسمي من رئيس الوزراء وآخر من وزارة الداخلية للاعتذار عما حدث.