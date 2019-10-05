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توك شو

شيكو: بجهز بيتي والمطبخ أكتر حاجة صرفت عليها .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
شيكو
شيكو
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هاني حسين
قال الفنان شيكو، إنه يقوم بتجهيز منزله الخاص ويولي اهتماما كبيرا للمطبخ.

وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" المطبخ ده اكتر حاجة صرفت عليها في البيت، بالنسبة لي المطبخ حاجة اساسية".

وتابع شيكو:" المطبخ مفتوح على البيت وقمت بعمل شواية في البيت لـ تحضيرات الاكل"، مضيفا:" اعيش مع اسرتي حتى الآن، وأنا وهشام ماجد وفهمي جيران".
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