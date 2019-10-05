شيكو: بجهز بيتي والمطبخ أكتر حاجة صرفت عليها .. فيديو

قال الفنان شيكو، إنه يقوم بتجهيز منزله الخاص ويولي اهتماما كبيرا للمطبخ.



وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" المطبخ ده اكتر حاجة صرفت عليها في البيت، بالنسبة لي المطبخ حاجة اساسية".



وتابع شيكو:" المطبخ مفتوح على البيت وقمت بعمل شواية في البيت لـ تحضيرات الاكل"، مضيفا:" اعيش مع اسرتي حتى الآن، وأنا وهشام ماجد وفهمي جيران".

