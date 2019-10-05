الأهلي ينتظر موافقة فايلر لضم كهربا في يناير المقبل

أقترب محمد عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي من الانضمام إلى فريق الأهلي في موسم الإنتقالات الشتوية القادمة.





وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامجه اللعيب المذاع على فضائية "MBC مصر" أن الأهلي بصدد إنتظار موافقة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضم كهربا في الإنتقالات القادمة.





وأوضح أن وجود كهربا في الأهلي "هو مجرد وقت وأن الأمر محسوم" .



