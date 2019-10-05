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رياضة

الأهلي ينتظر موافقة فايلر لضم كهربا في يناير المقبل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
كهربا
كهربا
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أحمد هاني
أقترب محمد عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي من الانضمام إلى فريق الأهلي في موسم الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامجه اللعيب المذاع على فضائية "MBC مصر" أن الأهلي بصدد إنتظار موافقة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضم كهربا في الإنتقالات القادمة.

وأوضح أن وجود كهربا في الأهلي "هو مجرد وقت وأن الأمر محسوم" .

وغادر كهربا مصر تاركًا نادي الزمالك مستندًا الي نهاية تعاقده فيما يري مسئولو القلعة البيضاء أنه ما زال مرتبط بتعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى.
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