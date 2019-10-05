بعد انتهاء الصيف.. مخلفات الشواطئ تتسبب في موت بعض السلاحف

بعد إنتهاء موسم الصيف يترك المواطنين الشواطئ ويعودوا إلى منازلهم ولكن يتركون ورائهم مخلفاتهم قد تكون مؤذية لكائنات حية أخرى كما حدث في أحد الشواطئ في ولاية فلوريدا .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" أن أحد الباحثين في مجال البيئة ناشد المواطنين في رسالة مؤثرة لحثهم على حماية الكائنات البحرية التي تتأثر بإهمال الإنسان في إستخدام الحياة البحرية .



كما أوضح الباحث أن المخلفات البلاستيكية على شاطئ فلوريدا تسببت في موت عدد من السلاحف المائية اختناقا بعد أن تجمعت الأكياس على الشاطئ وعرقلت طريقها .



طالب ذلك الباحث من المواطنين في العام المقبل الإهتمام بالحياة البحرية وترك المكان نظيفا .