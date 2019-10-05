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منوعات

بعد انتهاء الصيف.. مخلفات الشواطئ تتسبب في موت بعض السلاحف

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بعد إنتهاء موسم الصيف يترك المواطنين الشواطئ ويعودوا إلى منازلهم ولكن يتركون ورائهم مخلفاتهم قد تكون مؤذية لكائنات حية أخرى كما حدث في أحد الشواطئ في ولاية فلوريدا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" أن أحد الباحثين في مجال البيئة ناشد المواطنين في رسالة مؤثرة لحثهم على حماية الكائنات البحرية التي تتأثر بإهمال الإنسان في إستخدام الحياة البحرية .

كما أوضح الباحث أن المخلفات البلاستيكية على شاطئ فلوريدا تسببت في موت عدد من السلاحف المائية اختناقا بعد أن تجمعت الأكياس على الشاطئ وعرقلت طريقها .

طالب ذلك الباحث من المواطنين في العام المقبل الإهتمام بالحياة البحرية وترك المكان نظيفا .
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