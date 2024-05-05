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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دينا فؤاد تهنئ الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم.. صور

صدى البلد

وجهت النجمة دينا فؤاد التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحتوي على كلمة «عيد سعيد»، وعلقت قائلة «كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم».

 

وعلى جانب آخر كانت وزيرة التضامن الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج قد كرمت النجمة دينا فؤاد، في احتفالية خاصة حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024.

وجاء تكريم النجمة دينا فؤاد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024

 

وكان لمسلسل "حق عرب" بطولة: أحمد العوضي، ودينا فؤاد حظا في التكريم وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.
 

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذي عرض رمضان الماضي، وتصدرت تريند موقع "إكس" مرتين، واحتل هاشتاج "دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب".
 

كما سبق وتصدرت التريند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "حنان مظلومة حق عرب"، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

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