على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة بشرى بعيد ميلادها الـ 43، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها فهى لازالت تحافظ على أناقتها و قوامها الرشيق وبشرتها النضرة و المشرقة.
تتمتع الفنانة بشرى بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التى التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، فهى تحرص على اقتناء قطع الملابس التى تبرز جمالها و رشاقتها و تمنحها إطلالة عصرية.
كما تحرص دائما الفنانة بشرى على مواكبة أحدث صيحات الموضة سواء عند ارتدائها فساتين السهرة و ظهورها على السجادة الحمراء أو فى الإطلالات الكاجوال المتناسقة معها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تتناسب مع بشرتها وملامحها.
تتمتع الفنانة بشرى بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التى التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، فهى تحرص على اقتناء قطع الملابس التى تبرز جمالها و رشاقتها و تمنحها إطلالة عصرية.
كما تحرص دائما الفنانة بشرى على مواكبة أحدث صيحات الموضة سواء عند ارتدائها فساتين السهرة و ظهورها على السجادة الحمراء أو فى الإطلالات الكاجوال المتناسقة معها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تتناسب مع بشرتها وملامحها.