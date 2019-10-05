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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة التموين لـ 10 أكتوبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
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رامى المهدى
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة التموين" لجلسة 10 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

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