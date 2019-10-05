من اليونسكو.. أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم في 2019.. صور

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة في القارة السمراء، أصبحت خلال الفترة الحالية تتواجد على طريق العالمية بحصولها على جوائز دولية، فضلًا عن استضافتها للعديد من الفعاليات على المستوى المحلى والدولى.



وفى هذا الصدد تلقى "صدى البلد" الضوء على إحدى هذه الجوائز التى حصلت عليها عاصمة الشباب الإفريقى مؤخرًا بعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019.



حيث تسلم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الجائزة العالمية فى الإحتفال الرسمى للمؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم (GNLC) والذى نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بدولة كولومبيا .



وحضر فعاليات الإحتفال رئيس كولومبيا إيفان دوكي والدكتورة ملك زعلوق مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا السفير سامى سالم سفير مصر فى كولومبيا، وفدريكو جوتيريز عمدة مدينة ميدلين، بجانب أعضاء شبكة مدن التعلم والممثلين لـ 159 دولة على مستوى العالم ومرفت السمان مسئول التصال، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات.



وخلال فعاليات المؤتمر والتى امتدت من الفترة 30 سبتمبر الماضى وحتى 3 أكتوبر الجارى، ألقى اللواء أحمد إبراهيم كلمته التى عبر فيها عن شكره وتقديره لمسئولى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على اختيار مدينة أسوان كعضو فى شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية.



ولفت إلى أن عاصمة الشباب الإفريقى تتطلع دائمًا لاستقبال زائريها من مختلف دول العالم بين أحضان شمسها الدافئة ووسط معالمها السياحية، فضلًا عن المهرجانات والمؤتمرات السياحية والثقافية والفنية والرياضية والعلمية مما يتيح المجال أمام المزيد من التعلم والتفاعل مع الثقافات الأخرى، والذى سيتوج باستضافة المحافظة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة نهاية هذا العام وهو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون المنتدى منصة إقليمية وقارية يجتمع بها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية.



وأشار أحمد إبراهيم إلى أن أسوان تسير بخطى ثابتة لتطوير العملية التعليمية سواء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو شركاء التنمية من المجتمع المدنى كفريق واحد في برامج التعليم وريادة الأعمال داخل 120 مدرسة مجتمعية للمتسربين من التعليم، و15 مدرسة صديقة للبيئة، لتصبح المدارس أكثر شمولًا والتعلم أسلوب حياة وهو الذى يتواكب مع أهداف المؤتمر لتحقيق التنمية المستدامة لمدن التعلم .



وأوضح إبراهيم بأن كل ذلك سيسهم فى تدريب حوالى ألف شاب وفتاه على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإتاحة فرص متساوية بين الشباب والفتيات فى التعلم وفرص العمل بمختلف المجالات، وخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية والمنتجات اليدوية والحرف البيئية التراثية، وبالتوازى لدينا الكثير من مجالات التعاون مع جامعة أسوان وهى من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى"جودة الأبحاث العلمية"، علاوة على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث كان من أهم ثمار هذا التعاون تطبيق التعليم من أجل التنمية المستدامة فى مدن التعلم حتى عام 2030 لضمان تحقيق التعليم الجيد الشامل لتعزيز فرص التعلم للجميع.



وعلى هامش الفعاليات قام محافظ أسوان بإهداء درع وميدليات وكتيبات المحافظة لمسئولى اليونسكو ومنهم مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط وعمد المدن الفائزة بدول إيرلندا وكوريا والصين وأثينا من أجل التسويق والترويج الجيد لعاصمة الشباب الإفريقى وتعريفهم بالمقومات السياحية والثقافية والفنية والاستثمارية بها، بجانب قيام المحافظ أيضًا بدعوة جميع المشاركين لزيارة أسوان للاستمتاع بطقسها الجاف ومعالمها ومزاراتها السياحية والأثرية الخالدة ولا سيما فى ظل تنوع المنتج السياحى بها.