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فن

الجمهور يتغزل في مي عمر بسبب إطلالتها الأخيرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:58 م
مى عمر
مى عمر
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منار نور
نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائى، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وظهرت مى عمر فى الصورة بإطلالة ناعمة، اعتمدت على فستان سيمون طويل ، وتسريحة شعر بسيطة ، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على فى مكياج ناعم.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات الغزل: "الفستان ده تحفه والميك اب رهيب ما شاء الله " _ " اجمل النجمات في الجونه " _ " نجمة المهرجان اقسم بالله " .
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