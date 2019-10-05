Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

25 دقيقة.. حسين الشحات يضيف الهدف الثانى لـ الأهلى أمام أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:39 م
حسين الشحات
حسين الشحات
Advertisements
حسن العمدة
أضاف النادي الأهلي، الهدف الثانى فى مرمى أسوان فى الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الأهلى الذى سيطر على مجريات اللعب بعد السيطرة على وسط الملعب وأحرز هدف التقدم أجاى بعد الكرة الثابتة التى لعبها محمد مجدى أفشة من الناحية اليسرى.

منح الهدف الثقة للاعبي الأهلى واستمروا فى الضغط على لاعبى أسوان فى منتصف ملعبهم فى الوقت الذى اعتمد فيه أسوان على الكرات الطولية فى محاولة لاستغلال تقدم لاعبى الأهلى للأمام.

ومع الضغط الأهلاوى واستغلال الأطراف إضافة إلى الاختراقات من المنتصف مع استغلال مهارات لاعبيه نجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 25.

وجاءت بداية الهجمة بتسديدة قوية من حمدى فتحى ارتدت من الحارس مسعد عوض إلى أجاى الذى لعبها بيسراه ولكن الحارس تصدى لها لتصل إلى حسين الشحات الذى وضعها بكل سهولة فى المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

فيما بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: مسعد عوض

خط الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.

خط الهجوم: حسن طارق - أحمد عبدالظاهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجايي مفاجأة فايلر في تشكيلة الاهلي لمواجهة الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. حسين الشحات يهدر هدفا وتغيير اضطراري لـ الأبيض بعد ربع ساعة

ضحايا الدقائق الأولى من الشوط الأول بين الاهلي والزمالك.. تبديلات اضطرارية

بـ القوة الضاربة.. قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بـ الدوري الممتاز

منهم صالح جمعة.. فايلر يستبعد 8 لاعبين من الأهلي أمام اسوان

أحمد عبدالظاهر على رأس قائمة أسوان لمواجهة الأهلي..غدا

ترشيحاتنا

منة عرفة تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

حكم الصلاة على المرتبة.. الإفتاء تجيب

برفقة خطيبها.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد 7 دقائق .. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف أجاى .. فيديو

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري

بن شرقي وأوناجم لإدارة الزمالك: لا نلعب من أجل الأموال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور