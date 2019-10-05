25 دقيقة.. حسين الشحات يضيف الهدف الثانى لـ الأهلى أمام أسوان

أضاف النادي الأهلي، الهدف الثانى فى مرمى أسوان فى الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.





جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الأهلى الذى سيطر على مجريات اللعب بعد السيطرة على وسط الملعب وأحرز هدف التقدم أجاى بعد الكرة الثابتة التى لعبها محمد مجدى أفشة من الناحية اليسرى.





منح الهدف الثقة للاعبي الأهلى واستمروا فى الضغط على لاعبى أسوان فى منتصف ملعبهم فى الوقت الذى اعتمد فيه أسوان على الكرات الطولية فى محاولة لاستغلال تقدم لاعبى الأهلى للأمام.





ومع الضغط الأهلاوى واستغلال الأطراف إضافة إلى الاختراقات من المنتصف مع استغلال مهارات لاعبيه نجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 25.





وجاءت بداية الهجمة بتسديدة قوية من حمدى فتحى ارتدت من الحارس مسعد عوض إلى أجاى الذى لعبها بيسراه ولكن الحارس تصدى لها لتصل إلى حسين الشحات الذى وضعها بكل سهولة فى المرمى.





وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.





خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجايي.





فيما بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مسعد عوض





خط الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.





خط الوسط : محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.



