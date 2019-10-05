بـ فستان أحمر بليسيه.. نسرين طافش تبهر متابعيها

شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة ورقيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
وأطلت نسرين طافش، بـ فستان بليسيه أحمر اللون، وعلقت على الصورة قائلة " المرأة (المفكرة) ليست بالضرورة بشعة، ولا عجوزا، ولا يائسة ، إنها أنثى أخرى مثلي ومثلكِ، تحب الحياة كما نحبها ، لكنها أكثر وعيا في هذا الحب ❤ #غادة_السمان".
ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة وأسورة رقيقة مع خاتم أنيق، ووضعت ميكب باللون الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع أحمر أعطى رونقاً لإطلالتها.
وأطلت نسرين طافش، بـ فستان بليسيه أحمر اللون، وعلقت على الصورة قائلة " المرأة (المفكرة) ليست بالضرورة بشعة، ولا عجوزا، ولا يائسة ، إنها أنثى أخرى مثلي ومثلكِ، تحب الحياة كما نحبها ، لكنها أكثر وعيا في هذا الحب ❤ #غادة_السمان".
ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة وأسورة رقيقة مع خاتم أنيق، ووضعت ميكب باللون الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع أحمر أعطى رونقاً لإطلالتها.