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أخبار البلد

أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تهدف لمواجهة تحرشات تركيا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:03 م
قمة ثلاثية - ارشيفية
قمة ثلاثية - ارشيفية
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محمود نوفل
أشاد الدكتور جمال سلامة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ، بدعوة مصر لعقد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص وذلك لمواجهة التحرشات التركية تجاه الدول الثلاث بشأن غاز البحر المتوسط.

وأكد سلامة في تصريحات لـ "صدي البلد" أن القمة الثلاثية بين " مصر وقبرص واليونان" تحرك جيد للغاية لمواجهة بلطجة أردوغان ، موضحا أن مصر ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت تلعب دورا كبيرا في مساندة قبرص واليونان ضد البلطجة التركية.

وحول إمكانية أن تشهد القمة مفاجآت للأتراك ردا على البلطجة في المنطقة قال سلامة : لا أتوقع ان تكون هناك المفاجأت اكثر من رسائل صريحة ضد تركيا بخصوص عدم السماح بالتعدي علي مصالح الدول الثلاث.

وتستضيف القاهرة الثلاثاء المقبل، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس.

وتكتسب القمة أهمية خاصة فى ضوء التطورات التى شهدتها منطقة شرق المتوسط على مدار الفترة الماضية، فضلا عن البناء على ما اتفق عليه فى القمم الست السابقة إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسى بين الدول الثلاثة.
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