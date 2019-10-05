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رياضة

ريال مدريد يتفوق على غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:04 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسماعيل محمود
حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه نادي غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

لم يمهل لاعبو ريال مدريد سوى دقيقتين ، حيث استطاع الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله الويلزي جاريث بيل ، ليسكنها بنزيما في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للميرنجي.

حاول بعدها لاعبو الريال تعزيز النتيجة ، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذهم على الكرة بنسبة 64%، حتى تكلل مجهودهم بالنجاح ، ليضيف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 47 ، موقعًا على أول أهدافه في الليجا.

وفي الشوط الثاني ، عزز الكرواتي لوكا مودريتش من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 61 ، قبل أن تنلطق صحوة غرناطة بعد ذلك الهدف ، ففي الدقيقة 69 أحرز الفنزويلي داروين ماتشيس الهدف الأول لغرناطة ، من ضربة جزاء ، ليضيف بعدها دومينجوس دوارتي الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 77.

وقبل نهاية المباراة ، وفي ظل سعي غرناطة لتعديل النتيجة ، أحرز الكولومبي جيمس رودريجيز الهدف الرابع في الدقيقة 90 ، ليحقق الريال الانتصار على غرناطة العنيد.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 18 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي غرناطة عند النقطة 14 في المركز الثاني

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