Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئاسة: نتطلع لقيام واشنطن بدور فعال في مفاوضات سد النهضة عقب الوصول لطريق مسدود

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:13 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
Advertisements
محمد عبد المنعم
صرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تستعرض مراحل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

أبوالغيط : تضامن عربي كامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي

العرب يدعمون مصر فى ملف سد النهضة.. شكرى طرح على نظرائه صعوبات مسار المفاوضات.. والرد: أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة: أفريقيا قارة الفرص.. استمرار التعثر في مفاوضات سد النهضة سيكون له انعكاساته السلبية.. والشعب المصري له الفضل الأول في تحمل أعباء خطة النهوض الاقتصادي

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 18 قمة ثنائية مع زعماء العالم و6 دولية .. سد النهضة ودعم الاقتصاد المصري وقضايا أفريقيا والشرق الأوسط في مقدمة الأولويات

ترشيحاتنا

بعد إصابته.. الجهاز الطبى يكشف موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك فى القمة

شاهد.. متحدث الرئاسة يطمئن المواطنين بشأن بطاقات التموين.. تفاصيل

بقرار أمني.. نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا تريزيجيه يكتسح نوريتش بخماسية

ليفربول يحقق فوزا دراماتيكيا على ليستر سيتي بالدوري الانجليزي .. فيديو

أيمن نصري:هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجندان شباب الإخوان للهجوم على مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة