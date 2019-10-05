ضحية مباراة مصر وأورجواي .. اللحظات الأخيرة في حياة الراحل ماهر عصام في ذكرى ميلاده

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام الذي دخل مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا.





ونستعرض مشواره الفني من خلال هذا التقرير.





الاسم و البداية

ولد ماهر عصام في 5 أكتوبر عام 1979 في القاهرة ودخل مجال الفن مبكرا حينما اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين وأسند له أول أدواره في فيلم "اليوم السادس" تم عرضه عام 1986 و استطاع ماهر برز موهبته أمام الكاميرا برغم صغر سنه و في عام 1987 شارك في فيلم "التعويذة" مع يسرا و محمود ياسين وشارك بنفس العام في فيلم "النمر و الانثي" مع الفنان عادل امام و يسرا.





شائعات في حياة ماهر عصام

انتشرت شائعات كثيرة عن حياة الفنان ماهر عصام الشخصية قبل وفاته بفترة وجيزة من أبرزها ان أهل زوجته قاموا بالاعتداء عليه وتسببوا في دخوله إلى المستشفى و نفي "ماهر" هذه الشائعات من خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني. و قال " انتشرت شائعات كثيرة علي زوجتي بانها ارسلت لي أهلها ليعتدوا عليّ ضربا من شبرا و عرفت ذلك من خلال أصدقائي ولكن هذا الكلام غير صحيح والحقيقة هي اني سقطت علي رأسي في "الحمام" و نقلت الي المستشفي بسبب "نزيف في المخ" ادي الي انفجار شريان في المخ".





أبرز أعماله

قدم "ماهر" الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما أو المسرح ومن أبرزهم فيلم بعنوان "صرخة نملة" بمشاركة الفنان عمرو عبد الجليل تم عرضه عام 2011 ، وفيلم "هي فوضي" بمشاركة خالد صالح و منة شلبي، وجواز بقرار جمهوري بمشاركة هاني رمزي و حنان ترك.





سبب الوفاة