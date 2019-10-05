تامر عاشور يوجه رسالة للجمهور عقب انتهاء حفله في نادي الرواد

أحيا الفنان تامر عاشور، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيا كبيرا، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، وسط حضور جماهيري ضخم.



ووجه "تامر" رسالة للجمهور وإدارة النادي عقب انتهاء الحفل من خلال حسابه الشخصي عبر "انستجرام" ونشر صور الحفل معلقا عليها : "أشكر كل القائمين على الحفل امبارح من تنظيم لإداره النادي لقرقتي الموسيقيه وأداره اعمالي - وبشكر الجمهور الكبير اللي شرفني امبارح وكان سبب كبير في اظهار الحفله بالشكل ده بشكر مهندسين الصوت والإضاءه وبشكر اصدقائي اللي وقفوا معايا امبارح كلهم - الف شكر.



كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.



يذكر ان اخر اعمال تامر عاشور البوم بعنوان "ايام" تم طرحه في العام الجاري من انتاج شركة "قنوات".