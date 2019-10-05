بعد خلعها الحجاب.. شهيرة ترد بقوة على منتقديها بسبب الباروكة

تعرضت كل من الفنانتين شهيرة وسهير رمزى الى هجوم شرس عبر السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها فى احدى المناسبات يرتدين شعر صناعى "باروكة" وذلك بعد ان قررا خلع الحجاب منذ عام تقريبا.



وردت شهيرة بقوة على منتقدى ارتدائها الشعر الصناعى فى أحدى اللقاءات التليفزيونية قائلة : "اتابع كل ما يقال عنى وخاصة الهجوم الذى اتعرض لها بسبب ظهورى بـ "باروكة صفراء" وهى كانت فى احدى المناسبات الخاصة باعلان عن شكل جديد للشعر الصناعى.



وأضافت شهيرة قائلة : "لا يمكن ان أرضى كل الأطراف وهناك من يختلف ويتفق مع ارائى ولكن الذى يهمنى أن أكون سعيدة وأشعر بالراحلة لما أفعله".



وظهرت شهيرة وسهير رمزى بهذه الصور أثناء حضورهما ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم.



كانت شهيرة وسهير رمزى قد أثارتا الجدل منذ عامين عقب إعلانهما خلع الحجاب بعد ارتدائه لفترة طويلة مبررين ذلك بأن الإيمان ليس فى خلع أو ارتداء الحجاب.