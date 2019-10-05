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فن

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 15 مليون مشاهدة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:16 م
أصالة - جابوا سيرته
أصالة - جابوا سيرته
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 15 مليونا و64 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، أمس الأول عبر يوتيوب.

تضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

وكانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
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