حملات تموينية.. ضبط مالك مخزن ومسئولى محطتين لتموين السيارات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى، إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات ضبط (997) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-



تم ضبط مالك مخزن لتجار الأسماك "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته (20) طن أسماك بورى ، بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



فيما تم ضبط مالك محل لتجارة الأسماك "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته (6,050) طن أسماك "فسيخ بورى- سردين" ، بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، (1,275) طن "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية محظور إستخدامه فى إنتاج السلع الغذائية غير صالح للإستهلاك الآدمى.. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



كما تم ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (3) طن "مفروم لحوم- سجق- مكسبات طعم- فول صويا- دهون حيوانية- ألوان صناعية" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، إستعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



وفى سياق متصل تم ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (128200) قطعة حلوى جافة "منتج نهائى".. مقلدة ومغشوشة مدون عليها إسم إحدى الشركات، (2,415) طن سلع غذائية "سكر – مكسبات طعم- عسل جلوكوز" ، (132000) قطعة حلوى.. مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.



كما تم ضبط مالكة مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى (3,150 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز محققة من جراء ذلك أرباح غير مشروعة فى إستيلائها على أموال الدولة المخصصة للدعم .



وضبط مسئولى محطتين لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة) لتجميعهما (102000) لتر "سولار وبنزين" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء.



فيما تم ضبط مسئول مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (8 مليون) عبوة وقرص عقاقير خاصة بالمنشطات وأعشاب التخسيس مختلفة الأنواع.. مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق.



وتم ضبط مالك مخزن لتجارة المواد اللاصقة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (10,253) طن "مواد كيماوية- مواد لاصقة" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.. تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



حيث تم ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة زفتى (بمحافظة الغربية) لحيازته (3) طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها .. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.