بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم تتخطى 3.1 ملايين مشاهدة.. فيديو

حقق كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد، «بعشق تفاصيلك»، 3 ملايين و127 ألف مشاهدة، منذ طرحه عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب، في أول سبتمبر الماضي.





أغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.





وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.



