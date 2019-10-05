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رياضة

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن حجم إصابة عمرو السولية أمام أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:51 م
السولية
السولية
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حسن العمدة
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة عمرو السولية وموقف صالح جمعة من المشاركة مع الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "غدًا سيجري السولية أشعة على قدمه من أجل الوقوف على مدى الإصابة".

وتابع:وارد أن تكون هناك فرصة للسولية للمشاركة مع منتخب مصر اذا اثبتت الاشعة ان الإصابة كدمة بسيطة".

واضاف مدير الكرة "كل اللاعبين في دائرة واحدة والجميع سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم، الي هيشارك هيكون مستعد فنيًا وبدنيًا، أجايي غاب عن مباراة كانو سبورت ولكن عاد في المباراة التالية أساسيًا".
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