الزمالك أمام اختبار صعب ضد حرس الحدود بكأس عاصمة مصر.. البدلاء والناشئون في الواجهة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية عندما يلتقي مع حرس الحدود غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025 -2026 في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة رغم الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه.

الزمالك يبحث عن تصحيح المسار

يدخل الزمالك المباراة وهو يسعى لتعويض تعادله المثير أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في الجولة الأولى في مستهل مشواره بالبطولة، حيث يطمح الجهاز الفني إلى حصد النقاط الثلاث وتثبيت أقدامه داخل المجموعة الثالثة.

موقف المجموعة قبل الجولة الثانية

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، خلف زد المتصدر بينما يأتي حرس الحدود في المركز قبل الأخير دون رصيد من النقاط بعد حصوله على راحة في الجولة الأولى.

وتضم المجموعة الثالثة فرق الزمالك، كهرباء الإسماعيلية والمصري الاتحاد السكندري وحرس الحدود وزد وسموحة في مجموعة تعد من الأقوى بالبطولة.

مواجهة بطابع خاص للبدلاء

تحمل مباراة حرس الحدود أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الفني، حيث تمثل فرصة حقيقية للاعبين البدلاء لإثبات جدارتهم وفرض أنفسهم على التشكيل الأساسي في ظل الظروف الصعبة والغيابات المتعددة التي يعاني منها الفريق الأبيض.

غياب محمد عواد يقلق الجهاز الفني

شهدت تدريبات الزمالك غياب محمد عواد حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة في القدم حيث حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف ما يثير حالة من القلق حول مركز حراسة المرمى قبل المواجهة المرتقبة.

غيابات دولية وإصابات تضرب الزمالك

يعاني الزمالك من غيابات مؤثرة حيث يغيب أحمد ربيع وعبد الله السعيد للإصابة فيما يتواجد محمود بنتايج مع منتخب المغرب وسيف الجزيري مع منتخب تونس.

كما يغيب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم لمعسكر منتخب مصر إلى جانب شيكو بانزا المتواجد مع منتخب أنجولا وهو ما يفرض تحديا كبيرا أمام الجهاز الفني.

تصعيد الناشئين لتعويض النقص العددي

في ظل هذه الظروف، لجأ أحمد عبد الرؤوف إلى تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين حيث تم ضم 8 لاعبين إلى الفريق الأول بجانب تصعيد السيد أسامة لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005 في محاولة لتوفير حلول إضافية وتعويض النقص العددي قبل مواجهة حرس الحدود.

كأس عاصمة مصر.. فرصة للتقييم والمنافسة

تمثل بطولة كأس عاصمة مصر محطة مهمة للجهاز الفني لتقييم العناصر المتاحة وتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة في ظل إصرار الزمالك على الظهور القوي والحفاظ على مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.

الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر غيابات الزمالك

