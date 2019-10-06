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مرأة

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من عيد ميلاد توأم الفنانة زينة.

وتألقت ريم البارودي ، بإطلالة كاجوال بسيطة ببنطلون جينز ازرق وتيشيرت اسود، ونسقت معها حذاء رياضي أبيض وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

واعتمدت الفنانة ريم البارودي  علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر.
شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها
شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها
شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها
شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها
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