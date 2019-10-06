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رياضة

حسين ياسر المحمدي: ميتسو تفاجأ من مشهد جماهير الأهلي والزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
المدرب الفرنسي برونو
المدرب الفرنسي برونو ميتسو
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حسن العمدة
أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن المدرب الفرنسي برونو ميتسو تفاجأ من مشهد الجماهير بلقاء القمة.

وقال المحمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "برونو ميتسو تفاجأ عندما شاهد جماهير الأهلي والزمالك بلقاء القمة عام 2011، وقال أن هذا لم يحدث في ديربيات فرنسا حتى".

وأضاف: "أتمنى عودة الجماهير للمباريات وتحديدا لقاء القمة، فتواجدهم يعطي دافعا كبيرا للاعبين".
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