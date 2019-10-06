رئيس الوفد: مصر تواجه أشرس حروب الجيل الرابع.. وتحية لبورسعيد رمز الصمود والوطنية

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة شديدة اللهجة للمتربصين بالدولة المصرية الذين يستخدمون حروب الجيل الرابع، قائلا: "خسئتم.. فإن إرادة المصريين وصلابتهم هي الصخرة التي حطمت وستتحطم عليها أي محاولات للنيل من الدولة المصرية ورئيسها والقوات المسلحة والشرطة الوطنية المصرية".



جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب لدعم المرأة المصرية والذى استضافته محافظة بورسعيد بحضور، القوى السياسية والحزبية ونواب البرلمان بالمحافظة.



واقترح "أبو شقة" تشكيل لجنة من المتخصصين لوضع الخطط والسلاح الذي يجب أن نواجه به هذه الأسلحة بأقوى منها، بقنوات متخصصة نسميها قناة "الحقيقة" لكشف الحقائق، ولا ننتظر الهجوم من القنوات للرد، ولابد أن نكون أمام ضربات استباقية لكل من تسول له نفسه سواء كان بلد أو نظام أو فرد.



وطالب "أبو شقة" بوجود إعلام قوي متخصص على دراية بأسلحة الجيل الرابع، وتوفير متخصصين وفنيين وقنوات توجه لبلدان العالم بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية كي لا يتلقوا المعلومة المغلوطة وإنما الصحيحة التي نصدرها في هذا الشأن.



وأكد "أبو شقة" ضرورة تحقيق تمثيل مشرف للوفديين، قائلا: "لن أرضى بأي صورة من الصور أن أبقى رئيسًا للحزب إذا لم تحقق هذه الانتخابات النسبة التي تتوافق مع حجم وتاريخ هذا الحزب العريق، فبقائي في هذا الحزب مرهونًا بأن نكون أمام نسبة مشرفة تتناسب مع تاريخ وقيمة هذا الحزب بتاريخه الوطني المشرف قبل أن يشهد له أي أحد آخر".



ونوه "أبو شقة" بضرورة أن يكون للمرأة المصرية بوجه عام والمرأة الوفدية على وجه خاص تمثيلًا مشرفًا في جميع المجالس سواء المحليات أو النواب أو مجلس الشيوخ، خصوصًا أننا أمام استحقاق دستوري في أن تمثيل المرأة في البرلمان لا يقل عن 25%.



ولفت "أبو شقة" إلى أن الزيادة السكانية السنوية التي تحدث في مصر أشد خطرا من الإرهاب، فهناك 2 مليون و750 ألف مولود سنويا، وسنصل إلى 200 مليون نسمة في عام 2050 في رقعة محدودة ونسبة مياه محدودة، مناشدًا المسئول بأن تكون المسألة لها أولوية بخطة علمية ممنهجة في كيفية مواجهة هذه المشكلة.



وأشاد "أبو شقة" بدور القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية في الوقوف إلى جوار الإرادة المصرية وحماية مصر في الحدود والداخل والتصدي بمعجزة للإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر نبهت العالم للإرهاب وكانت أول من سلط الأضواء ونبه العالم لخطر الإرهاب الذي امتد إليهم وأحسوا أن خبرة المصريين السياسية كانت هي الأسبق واستطاعت أن تُقدر خوفها على العالم بأسره.



وذكر "أبو شقة" أنه في حالة تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الوقوف بجوار الشعب المصري في 30 يونيو كانت ستعلن الولاية الإسلامية في مصر، قائلا: "عاشت مصر وعاش حزب الوفد قويًا راسخًا ثابتًا متينًا عند مبادئه الذي مازلنا نسير على خطاها أنه ضمير الأمة".

