البرتغاليون يصوتون في انتخابات عامة.. وتوقعات بفوز الاشتراكيون بالسلطة

يتوجه الناخبون في البرتغال إلى صناديق الاقتراع اليوم، الأحد، في انتخابات عامة من المتوقع أن تسفر عن احتفاظ الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط بالسلطة، ويفوز بعدد أكبر من المقاعد بعد تحقيق نمو اقتصادي على مدار أربع سنوات، ولكنه لن يحقق مع ذلك أغلبية مطلقة.



وإذا صحت استطلاعات الرأي سيفوز رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في الانتخابات ويحصل على ما يتراوح بين 36.5 و38.8% من الأصوات ولكن لن يكون أمامه خيار يذكر سوى أن يطلب الدعم من أحزاب أخرى.



وقال كوستا خلال تجمع انتخابي يوم الجمعة "السؤال الأساسي هو ما إذا كانت يدانا ستكون مقيد، وتابع "نحتاج لامتلاك القوة لضمان أربع سنوات من الاستقرار وألا نكون حكومة لأجل قصير".



وعندما تولى الاشتراكيون السلطة في 2015 حصل كوستا على دعم حزبين يساريين متطرفين في البرلمان وهما حزب الكتلة اليسارية والحزب الشيوعي.



ولكن بعد مرور أربع سنوات تضاءل هذا الوفاق. ويطالب اليسار المتطرف بقدر أكبر من الانفاق العام واتهم كوستا بالتوجه نحو اليمين. واستبعد كوستا بالفعل تشكيل حكومة ائتلافية شكلية ولكنه ربما يحاول تجديد اتفاقه مع أحد الحزبين أو كلاهما.



وأشارت استطلاعات الرأي إلى حصول الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهو حزب المعارضة على أقل من 30 في المئة من الأصوات ومن المتوقع أن يخسر مقاعد في هذه الانتخابات.