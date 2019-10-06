أول ظهور لـ عاصي الحلاني بعد نجاته من الموت في حادث الحصان.. فيديو

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني عافيته وتحسنت حالته الصحية بشكل كبير، بعد تعرضه لحادث مؤلم الشهر الماضي بعد سقوطه من على الحصان.وتألق عاصي الحلاني في حفل زفاف شقيقته زوجته؛ كوليت الحلاني، بعد تماثله للشفاء بنسبة كبيرة، حيث ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة وهو يغني مع نجله الوليد.وأدى سقوط عاصي الحلاني إلى فقدان الذاكرة بشكل جزئي، وأفاق من الغيبوبة ومكث في منزله حتى تعافى من جميع الإصابات والكدمات.وأعلن فارس الأغنية العربية أنه يستعد لإحياء حفل غنائى، فى الثامن من شهر نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة وعددا من المفاجآت.