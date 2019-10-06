غربلة فى المقاصة بعد السقوط أمام الزمالك فى الدوري

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل فريقه خلال مواجهة الجونة المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.



ويأتى هذا بسبب الأداء غير الجيد الذى ظهر عليه الفريق فى المباراة الماضية أمام الزمالك والهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الفريق الأبيض بهدف دون رد.



ويأتى على رأس هذه التغييرات التى ينوى ميدو إجراءها خلال مباراة اليوم، هى عودة صلاح أمين إلى التشكيل الأساسى مرة أخرى بعد غيابه عن أولى مباراتين فى الدورى للفريق، ومن المقرر أن تأتى عودة أمين على حساب عمرو مرعى.



ويدرس المدير الفنى للمقاصة عودة مصطفى شبيطة من جديد لقيادة وسط هجوم الفريق على حساب صلاح ريكو أو الأوغندى خالد أوتشو وفى الوسط الهجومى اقتب محمد مسعد من العودة إلى تشكيل الفريق أيضا.



وشهدت الساعات القليلة الماضية تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى للمقاصة فى ظل السعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم بعد السقوط أمام الزمالك فى المباراة الماضية.