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حوادث

أمر الإحالة للجدة للمتهمة يكشف تعرض الطفلة جنة للتعذيب الوحشي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:05 م
الطفلة جنة
الطفلة جنة
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همت الحسينى
كشف أمر الإحالة الموقع من المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية أن المتهمة " صفاء.ع.ع.ا " ذات الـ 40 عاما والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين قامت بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 4 أعوام بطريقة وحشية عن طريق كيها بمواضع حساسة بجسدها حتى توفيت كما انها استخدمت كماشة لقرص مواضع عفتها.

كما  كشف أمر الاحالة الذي حصل " صدى البلد "  على نسخة منه أن المتهمة تعدت على حفيدتها الطفلة المسئولة عن تربيتها جنة محمد سمير حافظ  4 أعوام وجرحتها عمدا مع سبق الإصرار وبيتت لها النية وعقدت العزم على ضربها وجرحها وأعدت لذلك الغرض حبلا وشرشرة وخرطوما وكماشة وقيدت يديها ورجليها بالحبل وشدت الوثاق عليها شدا حتى خلف الحبل كدمات حول مفصل كاحلها الايمن ورسغيها وزادتها بالتكبيل ضعفا على ضعف طفولتها ووهنا على وهن انوثتها وضاعفت عذابا بتسخين الشرشرة بالنار وكي مواضع عفتها وامعنت فى تعذيبها بقرصها بالكماشة فى تلك المواضع ودأبت علي استخدام الخرطوم فى ضربها بمواضع متفرقة من جسدها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدة ضربها الذي أفضي إلى موتها.

كما كشف أمر الإحالة ايضا أن المتهمة عرضت حياة حفيدتها المجني عليها للخطر بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير المسوغ القانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية من خرطوم وشرشرة وحبل وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة.

كنا ذكر المحامي العام فى أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 236/2-1من قانون العقوبات والمادتين 1/125مكرا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 207 والمادتين 96 فقرة أولى بند 1 وفرتها الأخيرة 116 مكررة من قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

كما قرر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهمة طبقا لنصوص مواد الاتهام واستمرار حبسها على ذمة القضية، وندب محامي صاحب الدور للدفاع عنها، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة ستنظر غدا الاثنين أولى جلسات المحاكمة للمتهمة.
أمر الإحالة للجدة للمتهمة يكشف تعرض الطفلة جنة للتعذيب الوحشي
أمر الإحالة للجدة للمتهمة يكشف تعرض الطفلة جنة للتعذيب الوحشي
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