المتهمون باكتشاف مقبرة فرعونية بالمنطقة الأثرية: تعود لنبيلة من البلاط الملكي في عهد خوفو

وأضاف المتهم أنهم اكتشفوا أن المقبرة لـ "نبيلة" من البلاط الملكي من الأسرة الرابعة الفرعونية في عهد الملك خوفو، وأن تلك الأسرة غنية في مقتنياتها، خاصة أنها لم يتم اكتشاف مقابرها.





وقال متهم آخر إنه بعد 4 أيام من الحفر ورفع الرمال وصلوا إلى باب المقبرة والتي تبين أنها تحتوي على 7 غرف عثروا في أول غرفتين على "عظام" ثم بعد بحثهم بالغرفة الثالثة عثروا على تابوت حجري وقاموا باستخراجه بأدوات رفع من الحفرة العميقة.

أدلى المتهمون باكتشاف مقبرة فرعونية بالمنطقة الأثرية باعترافات تفصيلية لجريمتهم في المناقشات أمام مباحث الآثار وأمن الجيزة.وقال أحد المتهمين المضبوطين إن عددهم جميعا يبلغ 22 متهما قاموا بالبحث عن إحدى المناطق المشهور عنها باحتوائها على مقابر أثرية للتنقيب واستخراجها بهدف الثراء السريع، حتى حددوا منطقة تدعى أبو رواش بالقرب من الأهرامات في المنطقة الأثرية وبدءوا عملية الحفر حتى أحدثوا حفرة عمقها 17 مترا وعثروا على مقبرة أثرية مليئة بالتماثيل.كما عثروا في غرفتين على توابيت حجرية لم يتمكنوا من تحريكها، وفي الغرفة الأخيرة عثروا على كمية كبيرة من تماثيل "أوشابتي" صغيرة الحجم قاموا باستخراجها جميعا.شرح أحد المتهمين أنهم لجأوا بعد ذلك لمحاولة التصرف في محتويات المقبرة ببيعها لتحقيق الثراء فأخذوها إلى منطقة ناهيا للبحث عن مشترٍ بعدما عاونهم أحد المتهمين الذين طلبوا منه مساعدتهم في بيع المضبوطات في البحث عن مشتري واشترط رؤية التماثيل أولا قبل محاولة بيعها حتى كشفتهم تحريات الأجهزة الأمنية وألقي القبض عليهم.