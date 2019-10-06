خادم الحرمين الشريفين يستقبل البرهان وحمدوك في الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد في الرياض، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.



وقال مجلس السيادة، في بيان، إن الجانبين السعودي والسوداني، عقدا جلسة مباحثات مشتركة، رأسها من الجانب السعودي خادم الحرمين الشريفين، ومن الجانب السوداني، رئيس مجلس السيادة.



ورحب العاهل السعودي، برئيسي مجلسي السيادة والوزراء بالسودان، وأقام مأدبة غداء تكريما لهما، فيما عبر البرهان وحمدوك عن سعادتهما بلقاء الملك سلمان بن عبد العزيز