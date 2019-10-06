نقطة الضعف.. وثائق سرية أمريكية تكشف نهاية الغطرسة الإسرائيلية في حرب أكتوبر

بثت فضائية "إكسترا نيوز"، عددا من الوثائق الأمريكية التاريخية السرية عن بطولات الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973، وجاءت الوثيقة الخامسة منها تحت عنوان "نهاية الغطرسة الإسرائيلية".
وأشارت الوثيقة الأمريكية، إلى أن تقرير المخابرات الأمريكية رصد ضمن أجزائه المتعددة سر تفوق الجندي المصري وانتصاره في هذه المعركة المجيدة، بفضل في قدرته على القتال في موقع الدفاع.
وذكرت الوثيقة، أن الإسرائيليين لديهم عقيدة دينية راسخة، تقضي بعدم ترك أي قتلى أو جرحى إسرائيليين في الميدان، وفطنت القيادة العسكرية المصرية لذلك واعتبرتها نقطة ضعف واستخدمتها لتعيين الكمائن التي تسببت خسائر فادحة في الجنود والعتاد.