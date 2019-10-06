Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تجب زكاة المشروع التجاري على رأس المال أم الأصول ؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:51 م
زكاة المشروع التجاري
زكاة المشروع التجاري .. هل تجب على رأس المال أم الأصول؟
Advertisements
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي زكاة المشروع التجاري؟ أن الزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة

قال الشيخ أحمد صبرى، من علماء الأزهر الشريف، إن المشاريع التجارية يجب أن يخرج عنها صاحبها زكاة عروض التجارة وليس زكاة المال.

وأضاف «صبرى» خلال لقائه ببرنامج «كلام من القلب»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، أن طريقة إخراج زكاة عروض التجارة تكون بأن يحسب الشخص ما أكتسبه من المشروع التجارى خلال العام مع خصم مرتبات العاملين بالمشروع والمصاريف الإدارية والضرائب وغيرها فإذا ما تبقى من الربح كان يبلغ حد النصاب يخرج منه 2.5 % من إجمالى المال المكتسب من التجارة.

مؤكدًا إذا كان الربح المكتسب من التجارة أقل من النصاب فلا زكاة عليه.

حكم إخراج الزكاة على شراء قطعة أرض بنية التجارة

وورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟

وأجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.

وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة.. البحوث الإسلامية يوضح

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح

هل تجب الزكاة على العقار المباع.. الإفتاء توضح .. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي السبب.. تغييرات جذرية في الزمالك أمام نادي مصر

اللجوء إلى الشرطة.. تراشق متبادل بين ليفربول وليستر بسبب محمد صلاح

شاهد.. الظهور الأول للوافد الجديد لجهاز الأهلي

شاهد.. قاتلة تحتضن «أخو المقتول» في قاعة المحكمة.. تفاصيل مثيرة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الزمالك يتراجع عن بيع جنش ويكتفى بالعقوبة المالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى

بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد