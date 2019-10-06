وثائق أمريكية سرية تكشف طلب إسرائيل الدعم السريع في ثالث أيام حرب أكتوبر

بثت قناة "إكسترا نيوز"، وثيقة أمريكية سرية عن بطولات الجيش المصري في حرب السادس أكتوبر 1973، حيث تحمل الوثيقة الرابعة عنوان "عملية عشب النيكل".





وأشارت الوثيقة الرابعة، إلى أن السفير الإسرائيلي لدى أمريكا طلب الدعم السريع ،ِ أثناء لقائه في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكية في صباح التاسع من أكتوبر.



