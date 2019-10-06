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توك شو

وثائق أمريكية سرية تكشف طلب إسرائيل الدعم السريع في ثالث أيام حرب أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:21 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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خالد محيي الدين
بثت قناة "إكسترا نيوز"، وثيقة أمريكية سرية عن بطولات الجيش المصري في حرب السادس أكتوبر 1973، حيث تحمل الوثيقة الرابعة عنوان "عملية عشب النيكل".

وأشارت الوثيقة الرابعة، إلى أن السفير الإسرائيلي لدى أمريكا طلب الدعم السريع،ِ أثناء لقائه في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكية في صباح التاسع من أكتوبر.

وأوضحت الوثيقة الرابعة، أن كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق سارع إلى لقاء الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون من أجل عرض الطلبات الإسرائيلية، وبعد أقل من 10 ساعات كانت الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارها بالفعل في مساعدة الجيش الإسرائيلي.
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