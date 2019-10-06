نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق: نصر أكتوبر معجزة أعادت كرامة العرب

أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق، مبارك الخرينج، أن الجيش المصري وانتصاره في حرب أكتوبر ٧٣ رسم في التاريخ حكاية الشجاعة والبطولة الراسخة في ذاكرة المجد والعزة والشرف والتضحية، مشيرا الى ان نصر أكتوبر أعاد كرامة الأمة العربية باعتبارها معجزة كبرى تحققت بقوة الايمان وعزيمة الرجال.



وقال الخرينج في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إن ذكرى نصر أكتوبر شعاع نور وأمل تحقق عليه آمال الدول العربية والمنطقة، وتذكرنا بأحوال العرب قبل النصر حيث كان اليأس وشعور الهزيمة وعار النكسة، ولكن قوة الايمان وعزيمة الجنود البواسل تغلبت على الغرور وجبروت العدو الظالم وحققت أحلام كل عربي وأدخلت السرور إلى كل بيت في وطننا العربي الكبير.



وأضاف الخرينج، أن ذكرى نصر أكتوبر كل عام هي ذكرى لانتصارات تعني المجد والسكينة والكبرياء مما جعل لكلمتنا مكانة مسموعة بين الامم وهي ملحمة نصر شارك فيها كل زعماء وأبناء الوطن العربي الكبير بكل صور الدعم والمساعدة للمقاتل المصري والدولة الشقيقة، مشيرا الى أن دولة الكويت بادرت بارسال قوة حربية إلى الجبهة السورية باسم قوة الجهراء والتي يسجل التاريخ أن رجالها رسموا بعزيمة علامات الشرف والبطولة على مدار ٨٤ يوما أمضتها في منطقة جبل الشيخ حتى عادت لأرض الوطن في سبتمبر ١٩٧٤ رافعة راية النصر بشعور الفخر والعزة والكرامة.



وأشار الخرينج إلى أن الكويت بادرت باجتماع لبحث استخدام النفط كسلاح وإظهار الدعم لأشقائها في مصر وسوريا غير معتبرة أو ناظرة لضغوط الخارج؛ حتى أسفر الاجتماع عن تخفيض إمدادات النفط من الدول العربية للدول التي كان يصدر لها، ما أثر على السوق العالمي وتضرر العدو بشكل مباشر، حفظ الله تعالي الجيش الطاهر وجيوشنا وبلادنا وأوطاننا العربية في أمان واستقرار.