الدوري الإيطالي.. الـ VAR ينقذ إنتر من التأخر أمام يوفنتوس في الشوط الأول

أنهى فريق إنتر الشوط الأول من مباراة ضيفه يوفنتوس متعادلًا بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جوزيبي مياتزا" ، ضمن في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.





الهدف الأول ليوفينتوس جاء بعد تمريرة رائعة من بيانيتش فى اتجاه باولو ديبالا على يسار المنطقة ليتلقاها الأرجنتيني بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح.





الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من لاوتارو مارتينيز على يمين الحارس فويتشيك تشيزني الذي فشل فى التصدي للكرة ، حيث تم احتساب ركلة الجزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الـ VAR التي أظهرت ارتطام الكرة في يد ديليخت.





وألغى الحكم هدفًا ليوفنتوس من تمريرة وصلت إلى باولو ديبالا المتسلل الذي أوصل الكرة أمام رونالدو الذي سددها على يمين الحارس سمير هاندانوفيتش.





تشكيل إنتر :





حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش





الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين- دانيلو دامبروزيو





الوسط: كوادوو أسامواه - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - ستيفانو سينسي





الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.





تشكيل يوفنتوس :





حراسة المرمى: تشيزني





الدفاع: أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو





الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة - بيرنارديسكي





الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا





ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بالفوز في أول 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس.