انتصار أكتوبر 73.. أداء عسكري عظيم سانده دهاء سياسي ودبلوماسية محترفة.. نواب وأحزاب تواصل تهنئتها للرئيس السيسى والشعب بذكرى الانتصار

حقوق البرلمان: كلمة السيسي في احتفال أكتوبر تحمل رسائل عدة

عمرو موسى: 6 أكتوبر نصر وطني ويوم سعادة وفخر المصريين والعرب أجمعين النائب حسن عمر: رغم انتصار أكتوبر المجيد.. الحرب لاتزال مستمرة اقتصادية الوفد تهنئ الشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر المجيدة





هنأ عدد من النواب، الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال القوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر، وأكدوا أن مصر حققت أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث، حيث تميزت بأداء عسكري عظيم ساندته سياسة تميزت بالذكاء والدهاء، ودبلوماسية على أعلى مستوى من الاحتراف والمهنية؛ مع رصانة إعلامية استثنائية شكلت جميعًا موقفًا وطنيًا مهيبًا استعاد الثقة والهيبة والاحترام لمصر.





وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولاؤهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ، وأشاروا إلى أن القيادة السياسية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور، يستند إلى شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ.





أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار السادس من اكتوبر بعث بعدة رسائل للداخل والخارج مفادها أن المصريين قادرون على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا أو خارجيا.





قال "عابد " فى بيان له اليوم أن أكبر دليل على ذلك هو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أن مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية، مهما تعدد أشكال الحرب وتغيرت أساليبها مؤكدا ان الرئيس السيسى يعى كل حرف فى هذه الكلمات وايضا الشعب المصرى يعى كل حرف فى هذه الكلمات فهذا الشعب العظيم هو الذى تصدى لأكاذيب وإشاعات وسموم منصات السوشيال ميديا وجميع وسائل الإعلام التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وفى مقدمتها قناة الجزيرة.





قال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن الرئيس السيسى كسب الرهان فى ثقته الكاملة فى الشعب المصرى العظيم وقدرته على الوقوف صفا واحدا للحفاظ على الدولة.





ووجه النائب علاء عابد تحية من القلب للزعيم البطل الرئيس محمد انور السادس صاحب قرار وانتصار السادس من أكتوبر كما وجه تحية قلبية لجميع من شاركوا من صقور قواتنا المسلحة الباسلة وشهداء مصر الأبرار فى هذا الانتصار العظيم الذى استردت فيه مصر والأمة العربية العزة والكرامة.





من جانبه قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن السادس من أكتوبر يوم نصر وطني ويوم سعادة وفخر لمصر والمصريين والعرب أجمعين.





وقال موسى في تصريحات له، إن حرب أكتوبر تميزت بأداء عسكري عظيم ساندته سياسة تميزت بالذكاء والدهاء، ودبلوماسية على أعلى مستوى من الاحتراف والمهنية؛ مع رصانة إعلامية استثنائية شكلت جميعًا موقفًا وطنيًا مهيبًا استعاد الثقة والهيبة والاحترام لمصر.





وأضاف موسى، أن الاحتفال بنصر أكتوبر واجب وطني، ويؤكد الحاجة لمراجعة شاملة لملف الحياة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم، وهو ماعلينا أن ننجح فيه. لا بديل عن ذلك؛ فنصر أكتوبر لا يصح أن يقف وحده.





وفى سياق متصل هنّأ النائب حسن عمر حسنين ، عضو لجنة الادارة المحلية ، الشعب المصرى والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.





وقال حسن ، فى بيان له ،إن الجيش المصرى حقق انتصار عظيم فى السادس من أكتوبر على الجيش الاسرائيلى ، هذا الانتصار الذى أعاد العزة والكرامة لكل الشعب المصرى خاصة والشعوب العربية بشكل عام.





وأضاف البرلمانى، أنه رغم الانتصار الكبير ، إلا إن المؤامرات مازالت تحاك ضد الوطن من أطراف دولية ، تسعى للنيل من استقرار مصر وجيشها العظيم ، ولعل ما حدث فى الأسابيع الماضية من مخططات أفسدها وعى الشعب المصرى ، وما يحدث الان فيما يخص مفاوضات سد النهضة التى تقف خلفه دول معادية لمصر ، يؤكد ان الحرب رغم انتصارنا العسكرى فيها مازالت مستمرة ، وتحتاج الى وعى دائم من الشعب واصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور الى المستقبل المشرق.





وتابع:"عضو لجنة الإدارة المحلية ، ان الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب ، واذ يأتى ذكرى انتصار أكتوبر المجيد ليذكرنا بان هذا الشعب لا يهاب الموت ولا يقف إمام اى سدود او عقبات وانه قادر على العبور فى اى وقت يشاء وبكل القوة ، حفظ الله شعب مصر وجيش مصر.





ومن جانبه هنأ الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب الشعب والجيش بمناسبة الذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة، وأضاف رئيس اقتصادية الوفد أن ذكرى حرب أكتوبر هى ذكرى أقوى وأغلى انتصار لمصر فانتصار أكتوبر جسد عبور المصريين من الهزيمة إلى النصر ومن اليأس إلى الأمل.





كما أكد قنديل، في بيان له، أن انتصارات حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى، وكان البطل فيها المواطن المصرى، فمصر كلها تكاتفت لدعم جهود استرداد أراضيها ومواجهة الاحتلال البغيض، مضيفا أن انتصار اكتوبر شاركت فيها الأمة العربية كلها، وكانت حربا عادلة لم تهدف إلا لاسترداد الحقوق.





وتابع خالد قنديل "أننا اليوم ونحن نستلهم روح أكتوبر فى العمل والجد والبناء والحفاظ على تراب الوطن ندرك أهمية تكاتف الشعب والجيش كما ندرك أن الأعداء وقد فشلوا في الحاق الهزيمة بمصر، إنما يلجأون الآن إلى أساليب حروب الجيل الرابع من خلال بث الفتنة والشائعات لإحداث الفرقة وهو ما نبه إليه وحذر منه مرارا الرئيس عبد الفتاح السيسى".



